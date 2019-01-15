Выборгские легкоатлеты отлично выступили на первенстве Петербурга

15.01.2019 14:54

Завершились соревнования по легкой атлетике на первенство Санкт-Петербурга среди юношей и девушек до 18 лет. В них приняли участие более тысячи легкоатлетов, в том числе 10 спортсменов спортивной школы олимпийского резерва "Фаворит". Победителями стали Денис Герасимов в метании диска, Юлия Воронова и Михаил Буторин в метании молота, Илья Ефимов в беге на 2 000 метров с препятствиями. Серебро в метании молота у Валерия Малышева, бронза в беге на 1500 метров у Ильи Ефимова.