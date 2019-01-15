► Новогодний волейбольный турнир прошел в спорткомплексе "Выборг"
Выборгские волейболисты начали 2019 год традиционным массовым турниром, в котором приняли участие порядка сотни спортсменов из Выборга, Выборгского района и Санкт-Петербурга...
Выборгские волейболисты начали 2019 год традиционным массовым турниром, в котором приняли участие порядка сотни спортсменов из Выборга, Выборгского района и Санкт-Петербурга...
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