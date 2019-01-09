Список катков Ленинградской области

09.01.2019 14:43

С каждым годом у жителей 47 региона становится все больше возможностей выйти на лёд. На сайте областного правительства приведен список катков, где могут кататься все желающие.

Бокситогорский район

Каток «Зеркальный».

Режим работы: понедельник — пятница с 9.00 до 15.00; суббота, воскресенье с 13.00 до 18.00.

Прокат коньков — 50 рублей/час в будние дни; выходные и праздники — 80 рублей/час.

Бокситогорск, ул. Спортивная, д. 1.

Волховский район

Каток на стадионе «Металлург».

Режим работы: 14.00 — 21.00.

Город Волхов, 2-й Волховский пр., д. 16.

Каток на хоккейной коробке.

На территории есть освещение, вход свободный. На катке проходят спортивные соревнования и массовые катания.

Город Волхов, ул. Новая, 4.

Каток на стадионе школы №1.

Каток открыт круглосуточно, вход свободный. Территория освещена. На катке проходят хоккейные турниры и массовые катания.

Город Сясьстрой, ул. Космонавтов, д. 11.

Каток на городском стадионе.

Территория освещена. Имеется музыкальное сопровождение, скамейки. На катке проводятся спортивные мероприятия и соревнования, а также массовые катания.

Город Сясьстрой, ул. 25 Октября.

Каток на хоккейной коробке.

На территории есть освещение. На катке проводятся спортивные соревнования и катание. Вход свободный.

Деревня Вындин Остров, ул. Центральная.

Каток в поселке Аврово.

На территории есть освещение, музыкальное сопровождение, прокат коньков, место для отдыха и раздевалка. На катке проходят массовые катания и спортивные соревнования.

Посёлок Аврово, спортивный комплекс «Аврово».

Всеволожский район

Каток на Юбилейной площади.

Город Всеволожск, Юбилейная площадь.

Катки в Мурино.

Все три катка бесплатные, прокат не предусмотрен.

Мурино, ул. Оборонная, д. 26, хоккейная коробка.

Мурино, ул. Авиаторов Балтики, д. 3, хоккейная коробка.

Мурино, Привокзальная пл., д. 3, за магазином «Лента».

Каток в Токсово.

Вход свободный.

Токсово, ул. Привокзальная, д. 22-24.

Каток в поселке Романовка.

Поселок Романовка, Дом культуры «Свеча».

Выборгский район

Каток стадиона «Авангард» на 400 человек.

Режим работы: по будням с 13.00 до 22.00, в субботу и воскресенье – с 12.00 до 22.00.

Вторник – воскресенье.

Выборг, ул. Физкультурная, 2, стадион «Авангард».

Каток на стадионе «Локомотив».

Режим работы: по выходным с 15.00 до 22.00.

Прокат коньков не осуществляется.

В течение недели здесь традиционно занимаются юные хоккеисты и взрослые хоккейные команды, а также проводятся запланированные матчи.

Выборг, Смирновское шоссе, д. 1.

Каток на Выборгской улице

Работает ежедневно.

Выборг, ул. Выборгская, д. 24.

Гатчинский район

Каток на стадионе «Спартак».

Режим работы: вторник — пятница с 18.00 до 21.00; суббота-воскресенье с 17.00 до 21.00.

Вход платный, прокат коньков есть.

Город Гатчина, пр. 25 октября,10, стадион «Спартак».

Кингисеппский район

Каток в ледовой арене «ОЛИМП».

Город Кингисепп, 7-й микрорайон.

Киришский район

Стадион «Энергетик».

Режим работы: с 06.00 до 22.00. Есть прокат лыж и коньков.

Город Кириши, ул. Комсомольская, 7.

Ледовая арена «Кириши».

Вход платный: взрослые – 250 рублей, дети – 100 рублей в час. Прокат коньков есть.

Город Кириши, ул. Нефтехимиков, д. 24б.

Кировский район

Каток в хоккейной коробке.

Каток бесплатный, без режима работы и проката.

Город Кировск, ул. Северная, д. 3,5, внутренний двор.

Каток на городской площади.

Вход бесплатный, работает круглосуточно, проката нет.

Город Отрадное, ул. Гагарина, у культурного центра «Фортуна».

Лодейнопольский район

Массовое катание на ледовой арене «Форвард».

Режим работы: пятница, суббота, воскресенье.

Город Лодейное Поле, ул. Свердлова, д. 2А, ледовая арена.

Каток на городском стадионе.

Город Лодейное Поле, ул. Гагарина, д. 1.

Ломоносовский район

В Ломоносовском районе катки залиты в Аннино, Горбунках, Лаголово и Русско-Высоцком.

Катки везде бесплатные, проката коньков нет.

Лужский район

Каток на стадионе.

Режим работы: по будням с 14.00 до 20.00, по выходным с 13.00 до 22.00.

Вход платный.

Город Луга, пр. Комсомольский, д. 2А.

Каток в Заречном парке.

Вход свободный.

Город Луга, ул. Средняя Заречная, д. 102, Заречный парк.

Сланцевский район

Каток в парке.

Прокат коньков от 120 рублей/час.

Режим работы: ежедневно с 13.00 до 22.00, в пятницу и субботу до 23.00.

Город Сланцы, ул. Партизанская, д. 8, парк культуры и отдыха.

Сосновый Бор

Каток в спортивном комплексе «Малахит».

Прокат коньков от 200 рублей/час.

Режим работы: ежедневно с 7.00 до 22.30.

Город Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 5, спортивный комплекс «Малахит».

Каток при хоккейном клубе «Сокол».

Город Сосновый Бор, микрорайон 7, магазин «СемьЯ».

Тихвинский район

Каток в спортивном комплексе.

Режим работы: ежедневно с 18.00 до 21.00.

Город Тихвин, ул. Пещерка,1, стадион спортивного комплекса.

Каток в спортивно-оздоровительном комплексе «Импульс».

График работы: по будням с 9.00 до 22:00; в выходные с 10.00 до 22.00.

Вход платный: один час катания — 100 рублей.

Работает прокат коньков.

Город Тихвин, 3-й микрорайон, 25А.

Тосненский район

Каток в теннисном клубе.

Режим работы: ежедневно с 08.00 до 23.00.

Город Тосно, ул. 1-я Ижорская,14, Тосненский теннисный клуб.