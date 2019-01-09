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Год ЗОЖ: прими участие в конкурсе выполненных личных обязательств

09.01.2019 12:43

Gornie LyzhiЛенинградская область запускает январский конкурс обязательств здорового образа жизни. На интернет-сайте областного правительства размещен призыв принять в нем участие:
"Несмотря на то, что праздники продолжаются, начать для себя #годЗОЖ нужно прямо сейчас! Заходите в Инстаграм, подписывайтесь на специально созданный инстаграм-канал @zdorovo_lo и под постом от 4 января пишите об обязательствах по здоровому образу жизни, которые принимаете на себя в январе. Это может быть что угодно: перестать есть оливье, начать бегать, скинуть набранные в новогодние праздники килограммы, стать на лыжи, повторить подвиг Людмилы Нещадим и покорить каток...
Авторов самых сложных и интересных, но главное — выполненных обязательств ждут призы. Январский чемпион получит брендированную спортивную форму с символикой Ленинградской области. Подробности в Инстаграме!"

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