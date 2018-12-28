► Вставай на лыжи!

28.12.2018 11:24

На Батарейной горе начала работу лыжная база. Проводить свободное время с пользой для здоровья могут все желающие от мала до велика. К зимнему сезону руководство учреждения подготовилось основательно. Проведено освещение, закуплено новое оборудование для ремонта лыж. Приобретены лыжные ботинки и частично обновлен спортивный инвентарь.