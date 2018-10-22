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В пятницу в Выборге откроется международный боксерский турнир

22.10.2018 15:45

Sportcomplex PrimorskayaС 26 по 28 октября в Выборге будет проходить международный турнир по боксу памяти тренеров Ленинградской области. В соревнованиях примут участие боксеры из Выборга, городов Ленинградской и Новгородской областей, Санкт-Петербурга, Пскова, Республики Карелия, Эстонии, Финляндии. Поединки будут проходить в спорткомплексе на ул. Приморской, 41.
Организаторы – общественное объединение «Фаворит – Выборг», федерация бокса Выборгского района, федерация бокса Ленинградской области. Торжественное открытие турнира состоится 26 октября в 16 часов. 27 октября начало боев запланировано на 12 часов. В заключительный день соревнований финальные поединки стартуют в 11 часов.

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