Выборжец стал призёром Чемпионата мира по пауэрлифтингу

04.10.2018 15:01

Чемпионата мира по пауэрлифтингу проходит в столице Монголии Улан-Баторе. В возрастной категории 60-70 лет в нем приняли участие 12 спортсменов из России. В их числе фаворитовец Валерий Федотов, тренирует которого Андрей Лилейко. В весовой категории 59 кг Валерий завоевал серебряную награду, в упорной борьбе обойдя соперника из Монголии.