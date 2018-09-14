Выборгский «Фаворит» и кингисеппский «Фосфорит» выйдут на поле 16 сентября

14.09.2018 13:02

Продолжается первенство Ленинградской области по футболу среди юношей в возрасте до 15 лет. Очередная встреча состоится в Выборге 16 сентября. На стадионе «Авангард» сразятся местная команда «Фаворит» из Выборга и кингисеппский «Фосфорит». Начало матча в 13:00.