Соревнования по триатлону пройдут в Выборге в воскресенье

22.08.2018 12:14

26 августа в Выборге состоится серия стартов по триатлону на «полужелезной» дистанции. В нее включены: плавание (1,9 км), велогонка (90 км) и бег (21,1 км); на дистанции спринт – плавание (750 м), велогонка (20 км) и бег (5 км).

Для желающих попробовать свои силы только в плавании пройдут заплывы вокруг Выборгского замка на дистанции 1,9 км и 3,8 км.

Стартовый городок и финишная зона будут расположены в Выборгском замке, транзитная зона - на Крепостном мосту.

Плавательный этап пройдет в акватории Выборгского залива - вокруг замка, велоэтап – по городским улицам и скоростной трассе за пределами Выборга. Трасса бегового этапа проложена в старой части города.

Большой старт состоится в 9:00 от Выборгского замка.

Спринт-старт – в 10:00.

Внимание! В связи с проведением соревнований «VyborgTRI» на улицах Выборга будет ограничено движение транспорта.

С 16:00 субботы до 23:00 воскресенья – перекрытие Крепостного моста.

26 августа с 9:00 до 14:00 - организация дорожного движения по маршруту: Транзитная зона (Крепостной мост) – ул. Южный вал – Выборгская ул. – ул. Данилова – Приморское шоссе – Круговая ул. – Таможенный проезд – Ленинградское шоссе.

С 09:00 до 14:00 - перекрытие движения по загородному участку дороги от старого поста ДПС до дороги на пос. Гаврилово.

С 09:00 до 14:00 - перекрытие первого съезда с трассы "Скандинавия" на Выборг.

С 11:30 до 23:00 будет перекрыта ул. Пионерская.