Ралли «Выборг 2018» пройдет 19 августа
19 августа на знаменитых грунтовых дорогах Выборгского района продолжат бескомпромиссную борьбу сильнейшие автогонщики России, которые сражаются за зачетные очки в Кубке страны по ралли.
Ралли «Выборг - 2018» - это 11-й этап Кубка России, 7-й этап Чемпионата СЗФО, 6-й этап LADA Rally Cup. И по традиции во время этого соревнования борьба будет идти и за Кубок губернатора Ленинградской области.
В субботу, 18 августа, в Выборге на набережной 40-летия ВЛКСМ с 16:00 будут выставлены спортивные «боевые» автомобили участников этого события, и у зрителей появится великолепная возможность вблизи рассмотреть настоящую гоночную раллийную машину.
В 19:00 на Рыночной площади будет дан старт ралли «Выборг» - церемония открытия органично впишется в празднование дня города Выборга и Выборгского района.
А 19 августа гонщикам, которые стартуют в 9:30 с Рыночной площади, предстоит преодолеть 197,13 км выборгских дорог, из которых 81,2 километра составляют специальные скоростные участки.
Для зрителей на специальном скоростном участке «Малиновка» будет организована зрительская фан-зона, в которой, помимо удобных мест для просмотра соревнования, будут организованы интересные конкурсы и будет работать полевая кухня.
Церемония экспресс-награждения состоится в 18:15 на Рыночной площади
Подробная информация о соревновании - на сайте организатора.
Информация об этапах Кубка России и текущем положении спортсменов перед ралли «Выборг-2018» - на сайте Российской автомобильной федерации.
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