Фестиваль дворового и национального спорта пройдет в Ломоносовском районе

06.08.2018 11:25

11 августав Ломоносовском районе Ленобласти - на территории «Туттари-парка" - откроется региональный этап «Всероссийского фестиваля дворовых и национальных видов спорта».

В региональном этапе примут участие команды из муниципальных районов Ленинградской области и приглашенные команды из Санкт-Петербурга, Карелии, Архангельска, Великого Новгорода и Мурманска. В спортивном празднике также примут участие команды национально-культурных объединений Ленинградской области и религиозных конфессий.

Соревнования пройдут по следующим видам спорта: минифутбол, стритбол, пляжный волейбол, финские городки, метание сапога, легкая атлетика. Будет проведен конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья».