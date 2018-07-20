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Трехдневная регата проходит в Ключевой бухте

20.07.2018 11:02

Optimisti Yaht 20173-й этап крупнейшей Всероссийской детской серии регат «Оптимисты Северной Столицы. Кубок Газпрома» проходит в поселке Советский Ленинградской области. В нем примет участие 81 юный яхтсмен.
Как сообщается на сайте академии парусного спорта, соревнования станут одной из важнейших проверок сил перед первенством мира, которое пройдет в конце августа на Кипре.

Лучшие юные яхтсмены Петербурга, Москвы, Выборга и Великого Новгорода, выступающие на швертботах-монотипах класса «Оптимист», снова проверят свои навыки в акватории Ключевой бухты, расположенной рядом с яхтенным портом «Йоханнес» (пос. Советский Выборгского района Ленобласти).
Открытие регаты состоялось в 10:00 20 июля, старт первой зачетной гонки запланирован на 12:00.
Регата продлится три дня - 20, 21 и 22 июля, торжественное награждение пройдет 22 июля в 17:00.

Фото: Elena Razina

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