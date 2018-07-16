► "Фаворит и "Гатчина" сыграли на выборгском стадионе "Авангард"
В Ленинградской области продолжается чемпионат по футболу. В минувшую субботу на стадионе "Авангард" встретились выборгский "Фаворит" и "Гатчина".
Более старые статьи:
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- Соревнования по дзюдо на Кубок губернатора Ленинградской области пройдут завтра в Выборге
- В Сланцах завершился очередной тур первенства Ленинградской области по футболу
- В Великобритании состоялся очередной этап Формулы-1
- Ленинградскую область на Олимпиаде в Сочи будет представлять саночник Семен Павличенко
- Выборгский пловец Валерий Школин одержал победу в 6-часовом марафоне в Петербурге