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Выборгские медики приняли участие в областном слете медработников

12.07.2018 17:05

PrometeusКоманда Выборгской межрайонной больницы «Прометей» приняла участие в спортивно-туристическом слете медицинских работников Ленинградской области. Слет проходил на турбазе в поселке Лосево Приозерского района, где собрались 16 команд, представляющих областные учреждения здравоохранения. В этом году участникам слета предстояло соревноваться по технике пешеходного и водного туризма, померяться силами в перетягивании каната, участвовать в эстафете ГТО со стрельбой из лука, играть в волейбол, пройти серьезные испытания на «веревочном лабиринте» и «висячих садах». В рамках творческих заданий нужно было достойно представить свою команду, поучаствовать в конкурсе художественной самодеятельности, правильно организовать быт и приготовить обед.
В общем командном зачете команда «Прометей» заняла только 12-е место, но при этом вошла в «десятку» по эстафете ГТО, волейболу, перетягиванию каната и «веревочному лабиринту». А в таком сложном спортивном испытании, как «висячие сады», команда уверенно заняла I-е место. Здесь отличились медбрат отделения скорой помощи Вячеслав Ким и медсестра неврологического отделения Эльвира Колодина.

Фото: Выборгская межрайонная больница

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