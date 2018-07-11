► Новый спорткомплекс "Выборг" ждет детей и взрослых
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный по адресу Ленинградское шоссе, 103, назвали "Выборг". Сегодня он работает в полную силу...
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