► Новый спорткомплекс "Выборг" ждет детей и взрослых

11.07.2018 15:32

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный по адресу Ленинградское шоссе, 103, назвали "Выборг". Сегодня он работает в полную силу...

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