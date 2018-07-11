Валерий Школин выступит в финале Кубка России по плаванию на открытой воде

11.07.2018 11:16

Выборгский пловец Валерий Школин представит Ленинградскую область в финале Кубка России по плаванию на открытой воде. Соревнования пройдут в Московской области через 2 недели. Валерию предстоит преодолеть дистанцию в 5 километров. У спортсмена уже есть победы в крупных турнирах: за его плечами российский этап кубка мира Oceanman. Тогда, преодолев 6 километров за 78 минут, Школин заработал себе путевку в финал этих соревнований. Пройдет он в Арабских Эмиратах в ноябре этого года.