Валерий Школин выступит в финале Кубка России по плаванию на открытой воде
Выборгский пловец Валерий Школин представит Ленинградскую область в финале Кубка России по плаванию на открытой воде. Соревнования пройдут в Московской области через 2 недели. Валерию предстоит преодолеть дистанцию в 5 километров. У спортсмена уже есть победы в крупных турнирах: за его плечами российский этап кубка мира Oceanman. Тогда, преодолев 6 километров за 78 минут, Школин заработал себе путевку в финал этих соревнований. Пройдет он в Арабских Эмиратах в ноябре этого года.
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