Новый спорткомплекс открылся в Выборге

04.07.2018 11:04

У жителей Выборга появились дополнительные возможности для занятий плаванием, фитнесом, силовыми тренировками и командными видами спорта. Новый спортивный комплекс на Ленинградском шоссе, 103 включает современный универсальный спортзал с местами для зрителей, два отдельных бассейна для взрослых и детей, зал для силовых тренировок и фитнес-зону. Оборудованы сауны, раздевалки, душевые. Здесь смогут заниматься спортом люди с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, выборгский физкультурно-оздоровительный комплекс станет также тренировочной базой для спортсменов сборных команд Ленобласти по плаванию, велоспорту, волейболу и фехтованию. Здесь будут проходить районные, областные и международные спортивные мероприятия.

Фото: vk.com/skvyborg