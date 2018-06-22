22.06.2018 16:23

23 июня на Лосевских порогах (Приозерский район, пос. Лосево) стартует фестиваль водных видов спорта «Вуокса – 2018». В рамках фестиваля пройдет чемпионат СЗФО по рафтингу, кубок Ленинградской области по спортивному туризму и чемпионат Приозерского и Всеволожского районов по спортивному туризму на водных дистанциях, а также соревнования по каяк-кроссу и любительскому рафтингу.

В этом году фестиваль ожидает спортсменов из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Северо-Западного федерального округа, Москвы и Германии. Общее количество участников – более 200 человек.