2-й этап регаты «Оптимисты Северной Столицы» стартует в Советском 21 июня

20.06.2018 17:34

21 июня стартует 2-й этап Всероссийской серии регат «Оптимисты Северной Столицы. Кубок Газпрома». Соревнования пройдут в поселке Советском. В них примут участие более 80 юных яхтсменов из четырех регионов.

Флот швертботов-монотипов класса «Оптимист» переместится в Выборгские шхеры. Юные спортсмены проверят свои навыки в акватории Ключевой бухты, рядом с яхтенным портом «Йоханнес».

Наравне с опытными гонщиками в соревнованиях примут участие начинающие спортсмены. Некоторые из них сделали первые шаги в парусном спорте только в мае этого года.

Заявки на участие во втором этапе регаты подали крупнейшие парусные школы: Академия парусного спорта яхт-клуба Санкт-Петербурга, «Рауту» (г. Санкт-Петербург), «Крестовский остров» (г. Санкт-Петербург), ЦСК ВМФ (Москва), а также команды из Выборга, Приморска, Великого Новгорода.

Всего в соревнованиях примут участие более 80 спортсменов от 8 до 15 лет.

Старт первой зачетной гонки запланирован на 12:00 22 июня.

В 2018 году серия регат «Оптимисты Северной столицы. Кубок Газпрома» включает в себя четыре этапа:

• 24-29 мая - акватория Невской губы Финского залива, яхт-клуб Санкт-Петербурга;

• 21-24 июня - пос. Советский Выборгского р-на, яхтенный порт «Йоханнес»;

• 19-22 июля - пос. Советский Выборгского р-на, яхтенный порт «Йоханнес»;

• 3-6 августа - акватория Невской губы Финского залива, яхт-клуб Санкт-Петербурга.