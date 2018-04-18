ВИДЕО: первенство СЗФО по грепплингу прошло в Выборге
18.04.2018 12:41
Впервые в Выборге прошли соревнования по грепплингу – разновидности спортивного единоборства. Участников первенства Северо-Западного федерального округа принимал спортзал «Фаворит» на улице Круговой.
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