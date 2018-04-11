Ленинградская область принимает первенство СЗФО по настольному теннису

11.04.2018 11:26

12 апреля в поселке Сиверском откроется первенство Северо-Западного федерального округа России по настольному теннису среди юношей и девушек.

Соревнования будут проходить в спортивной школе олимпийского резерва «НИКА». В них примут участие более ста юных спортсменов из шести регионов: Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской областей, республик Карелия и Коми. Состязания пройдут в одиночном, парном и смешанном разрядах. Сильнейшие получат право участвовать во Всероссийских соревнованиях.