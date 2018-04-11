Выборгский шпажист Владимир Чичёв стал чемпионом России!

11.04.2018 10:42

Чемпионат России по фехтованию на шпагах среди мужчин принес золотую медаль фаворитовцу Владимиру Чичёву. В Смоленске завершился чемпионат России по фехтованию среди мужчин, в котором принимали участие шесть спортсменов спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит»: Владимир Чичёв, Егор Гужиев, Федор Ковалев, Андрей Хребтов, Алексей Барбинягра и «играющий» тренер Денис Крюков.

После предварительных встреч в восьмерку лучших вошел Владимир Чичёв, обыграв в 1/8 финала Мастера спорта международного класса Алана Фардзинова 15:11. В полуфинале фаворитовец встретился со вторым номером юниорской сборной страны Иваном Лимаревым. С самого начала бой складывался успешно для Владимира. Однако в третьем периоде, где разрыв составлял шесть уколов в пользу выборжца, соперник собрался и практически догнал по уколам - 13:12.

- Я провел много уколов, но Ваня шикарно перестроился. Стал использовать мои нелепые ошибки, мою боязнь выйти в атаку и начал отыгрывать укол за уколом. А потом я подумал, что мне терять нечего, что, даже если я проиграю, то получу «бронзу», а это тоже неплохо. Дважды вышел в атаку и нанес два укола – 15:12,- так комментирует Владимир свой выход в финал чемпионата страны.

Финальный поединок с мушкетером из Москвы Никитой Глазковым выдался равным и закончился вничью – 10 : 10. На дополнительной минуте Владимир Чичёв реализовал свой шанс на победу и нанес решающий укол сопернику! Впервые за 25 лет фехтования в России спортсмен из Ленинградской области стал чемпионом страны!

Стоит добавить, что на протяжении полуфинальных и финальных боев рядом с Владимиром был его друг и товарищ по команде Егор Гужиев. «Подстегивал меня, не давал расслабиться. Давал советы по тактике. Психологически поддерживал. Хотя мы с ним одногодки, но опыта у него намного больше, в том числе и боев такого высокого уровня. Его помощь очень помогла мне», – добавил чемпион.

Источник: пресс-служба СШОР "Фаворит"