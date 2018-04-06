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Выборгские силачи-ветераны принесли областной сборной первое место

06.04.2018 11:57

PowerLifting060418Выборгские пауэрлифтеры Валерий Федотов и Юрий Суставов поднялись на пьедестал почета на первенстве России среди ветеранов от 60 до 69 лет. Соревнования завершились в Череповце. В состав сборной команды Ленинградской области вошли два представителя Выборга, тренирующиеся на базе СШОР «Фаворит» - Валерий Федотов и Юрий Суставов.
В весовой категории до 59 кг Валерий Федотов (ПАО «ВСЗ») занял первое место. Юрий Суставов (АО «Выборгтеплоэнерго»), выступавший в весовой категории 93 кг, удостоился бронзовой награды. В результате в командном зачете Ленинградская область - на первом месте.

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