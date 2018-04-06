Фестиваль женского спорта открывается в Выборге в субботу

06.04.2018 11:53

V областной фестиваль женского спорта «Леди совершенство» соберет в Выборге десять команд-участниц - из Выборгского района и из городов Ленинградской области. Соревнования будут проходить 7 - 8 апреля в спорткомплексе на Приморской, 41. В программе соревнований - волейбол, дартс, комбинированная эстафета, настольный теннис. Впервые в этом году пройдут состязания по русским шашкам и эстафета по плаванию. Торжественная церемония открытия - 7 апреля в 10 часов утра.