Фестиваль женского спорта открывается в Выборге в субботу
V областной фестиваль женского спорта «Леди совершенство» соберет в Выборге десять команд-участниц - из Выборгского района и из городов Ленинградской области. Соревнования будут проходить 7 - 8 апреля в спорткомплексе на Приморской, 41. В программе соревнований - волейбол, дартс, комбинированная эстафета, настольный теннис. Впервые в этом году пройдут состязания по русским шашкам и эстафета по плаванию. Торжественная церемония открытия - 7 апреля в 10 часов утра.
Более старые статьи:
- ВИДЕО: чемпионат Ленобласти по волейболу среди женских команд прошел в Выборге
- Выборжанки завоевали бронзу на чемпионате России по перетягиванию каната
- Таможенные инспекторы с "Торфяновки" - лучшие в волейболе
- За кого поболеть в выходные
- Олеся Спехова завоевала золото на первенстве страны по рукопашному бою