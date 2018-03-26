Фестиваль женского спорта откроется в Выборге 6 апреля
Фестиваль женского спорта «Леди совершенство» пройдет в Выборге с 6 по 8 апреля. Соревнования организуют в спортивном комплексе с бассейном на Приморской, 41. Прием заявок от потенциальных участниц продлится до 30 марта. Команда должна состоять максимум из 10 человек в возрасте от 25 лет и старше. Заявки в свободной форме принимают по электронной почте. Дополнительную информацию можно получить по телефону 2-40-95.
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