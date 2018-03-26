Четыре золота завоевали выборгские дзюдоисты на областных соревнованиях
Четверо выборгских дзюдоистов поднялись на высшую ступень пьедестала почета на областных соревнованиях по дзюдо. Состязания среди юношей и девушек 2003 – 2005 года рождения прошли 24 марта в Гатчине. За победу боролись более ста дзюдоистов, в том числе 23 воспитанника спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит». Екатерина Пузина, Анастасия Чалая, Виктория Сулима и Кирилл Коновалов стали победителями в своих весовых и возрастных категориях. Олеся Формаго и Руслан Байрамов завоевали серебро, а Максим Черепанов, Даниил Беликов и Олег Семенов удостоились бронзовых наград.
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