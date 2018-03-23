За кого поболеть в выходные дни в Выборге

23.03.2018 16:04

В предстоящие выходные в Выборге пройдёт городской чемпионат по настольному теннису. Соревнования организуют в спортивном зале на Приморской, 41. Начало в 11 часов.

В школе бокса на Данилова, 1 в субботу ждут болельщиков. Там продолжатся соревнования в рамках городского турнира. За поединками можно будет наблюдать в течение всего дня.

Также 24 марта выборгские шахматисты разыграют Кубок личного первенства по блицу. Начало игр в 12 часов в шахматном клубе.