За кого поболеть в выходные дни в Выборге
В предстоящие выходные в Выборге пройдёт городской чемпионат по настольному теннису. Соревнования организуют в спортивном зале на Приморской, 41. Начало в 11 часов.
В школе бокса на Данилова, 1 в субботу ждут болельщиков. Там продолжатся соревнования в рамках городского турнира. За поединками можно будет наблюдать в течение всего дня.
Также 24 марта выборгские шахматисты разыграют Кубок личного первенства по блицу. Начало игр в 12 часов в шахматном клубе.
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