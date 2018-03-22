Для выборгских пенсионеров проведут бесплатное занятие по лечебной физкультуре

22.03.2018 11:33

27 марта в фитнес-центре "Квадрофит" на ул. Батарейной, 1 для выборгских пенсионеров проведут бесплатное занятие, сообщили нам в пресс-службе Дома молодежи Выборгского района. Мероприятие «В здоровом теле здоровый дух» пройдет в рамках проекта «Возраст - не предел». Лечебной физкультурой с пожилыми людьми займется опытный фитнес-тренер. Начало занятия в 16:30.

Организаторы: Дом молодежи, подростково-молодежный клуб «Вольный», фитнес-центр «KVADROФИТ» при участии волонтеров-медиков.