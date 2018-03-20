Девять наград привезли выборжцы с чемпионата и первенства СЗФО по плаванию
Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по плаванию проходил в Сыктывкаре. Пловцы спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит» достойно выступили на этих соревнованиях. Алиса Коротченко завоевала две серебряные награды на дистанциях 200 метров баттерфляем и в эстафете 4x100 комплексом. Алиса Самойленко пополнила копилку наград выборгской команды тремя серебряными и двумя бронзовыми медалями.
Валерий Школин вторым преодолел 1 500 метров вольным стилем и третьим финишировал на дистанции 800 метров этим же стилем.
Добавим, девушки, выступавшие в чемпионате СЗФО, получили право участвовать в чемпионате России по плаванию.
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