Девять наград привезли выборжцы с чемпионата и первенства СЗФО по плаванию

20.03.2018 16:39

Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по плаванию проходил в Сыктывкаре. Пловцы спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит» достойно выступили на этих соревнованиях. Алиса Коротченко завоевала две серебряные награды на дистанциях 200 метров баттерфляем и в эстафете 4x100 комплексом. Алиса Самойленко пополнила копилку наград выборгской команды тремя серебряными и двумя бронзовыми медалями.

Валерий Школин вторым преодолел 1 500 метров вольным стилем и третьим финишировал на дистанции 800 метров этим же стилем.

Добавим, девушки, выступавшие в чемпионате СЗФО, получили право участвовать в чемпионате России по плаванию.