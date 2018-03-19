Золото и серебро привезли выборгские гимнастки из Финляндии

19.03.2018 11:35

Выборгские спортсменки успешно выступили на открытом международном турнире среди спортклубов и школ по художественной гимнастике в финском городе Иматра. Помимо хозяев соревнований в них участвовали представители Петербурга, Петрозаводска и городов Ленинградской области - Кировска, Соснового Бора и Выборга.

Выборгская гимнастка Екатерина Литвинова одержала победу. Ещё одна выборжанка - Анна Литвинова заняла второе место.