07.03.2018 16:34

Пилоты программы SMP Racing Виталий Петров и Денис Булатов примут участие в сезоне-2018 Blancpain GT Series Endurance Cup. Российские гонщики вместе с пилотом концерна Mercedes британцем Майклом Мидоузом выступят на автомобиле Mercedes AMG GT3 в составе российской команды SMP Racing by AKKA, в официальном статусе Mercedes AMG Performance Team.

"Мы очень рады тому, что будем выступать в этой серии совместно с SMP Racing, - отметил руководитель AKKA ASP Team Жером Поликан. - Мы надеемся многому научиться у этого успешного российского коллектива, гонщики которого выиграли множество чемпионатов за последние годы. Участие за рулём нашего автомобиля известного пилота Виталия Петрова в паре с молодым талантливым российским гонщиком Денисом Булатовым придаёт особую ценность нашему экипажу. В свою очередь, Майкл Мидоуз, который имеет отличный опыт выступлений с нами, поможет быстро понять особенности пилотирования автомобиля Mercedes AMG GT3".

Напомним, сезон-2017 Виталий провёл в FIA WEC за коллектив CEFC Manor TRS Racing. Годом ранее россиянин в составе российского экипажа SMP Racing вместе с Виктором Шайтаром и Кириллом Ладыгиным поднялся на третью ступень пьедестала самого престижного суточного марафона планеты - "24 часа Ле Мана". Также Виталий Петров является бренд-амбассадором марки Mercedes в России.

"В конце прошлого сезона я говорил болельщикам, что хотел бы участвовать как можно в большем количестве гонок, - отметил Виталий Петров. - И всё вышло отлично: мы принимаем участие в суперсезоне Чемпионата мира по гонкам на выносливость на российском прототипе BR1, а также едем в серии Blancpain. Очень здорово, что выступать мы будем в составе российской команды, под российским флагом. Это новый опыт для меня. Думаю, будет непросто, но конечно же мы будем бороться только за высшие награды. Сезон обещает быть интересным и зрелищным!".

Календарь Blancpain GT Series Endurance Cup:

13-14 марта - Paul Ricard, тесты

20-22 апреля - Monza

18-20 мая - Silverstone

01-02 июня - Paul Ricard

03 июля - Spa Francorchamps, тесты

26-29 июля - 24 Hours of Spa

28-30 сентября - Barcelona