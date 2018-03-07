8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

Юный спортсмен из Выборга получит подарок от сборной России по футболу

07.03.2018 15:35

Vlad ZhibrovВыборгский школьник Влад Жибров станет обладателем подарка от сборной России по футболу. Вместе с еще 120 финалистами проекта «Детские мечты», объявленного в ноябре прошлого года, он получит мяч с автографами всех членов сборной. В рамках этой акции любой болельщик российской национальной команды в возрасте до 14 лет мог рассказать о своей мечте в письме или видеообращении.

В результате поступило около 3 000 заявок из разных регионов страны. Дети писали, что значит для них футбол: кто-то играет сам, а кто-то поддерживает сборную или любимый клуб. Кроме того, ребята рассказывали о своих семьях и самых заветных желаниях – самых разнообразных: это футболки и мячи с автографами футболистов, совместная тренировка с футболистами сборной, а также компьютер, собака и многое другое. Некоторые желания были совсем простыми, а некоторые дети просили помощи в лечении, реабилитации или поддержке какого-либо начинания.

По итогам конкурса 11 футболистов национальной команды реализуют 121 мечту. Это беспрецедентный конкурс по числу финалистов. Исполнять детские мечты члены сборной начали еще в декабре и продолжают до сих пор.

В числе финалистов и 10-летний Влад Жибров из Выборга. Футболом он начал заниматься в 2016 году, и поначалу у него не очень получалось, но через год Влад стал сторожем ворот, а через месяц начал играть за команду «Фаворит Выборг» 2007 года. У Влада есть кумир – Лев Яшин, и когда мальчик сильно волнуется, он представляет себя в роли любимого футболиста.

Влад очень любит свою семью. В письме он поделился своими переживаниями и рассказал о заветной мечте: «Мой брат болеет сахарным диабетом. Я мечтаю, чтобы он выздоровел и смог спокойно заниматься своим любимым спортом – он у меня лыжник. Но пока его болезнь не вылечивается, хотя он не сдается и спорт никогда не бросит. Я прошу подарить мне к Новому году мяч с автографами всех игроков сборной России по футболу, я буду очень рад!»

Футболисты сборной не могли обойти вниманием такое трогательное письмо и исполнили мечту Влада. Он получит в подарок мяч с автографами всех членов сборной.

Более новые статьи:

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Марта 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Advertising

Loading...
Загрузка...
Google Analytics
Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2018
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»