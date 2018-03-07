Юный спортсмен из Выборга получит подарок от сборной России по футболу

07.03.2018 15:35

Выборгский школьник Влад Жибров станет обладателем подарка от сборной России по футболу. Вместе с еще 120 финалистами проекта «Детские мечты», объявленного в ноябре прошлого года, он получит мяч с автографами всех членов сборной. В рамках этой акции любой болельщик российской национальной команды в возрасте до 14 лет мог рассказать о своей мечте в письме или видеообращении.

В результате поступило около 3 000 заявок из разных регионов страны. Дети писали, что значит для них футбол: кто-то играет сам, а кто-то поддерживает сборную или любимый клуб. Кроме того, ребята рассказывали о своих семьях и самых заветных желаниях – самых разнообразных: это футболки и мячи с автографами футболистов, совместная тренировка с футболистами сборной, а также компьютер, собака и многое другое. Некоторые желания были совсем простыми, а некоторые дети просили помощи в лечении, реабилитации или поддержке какого-либо начинания.

По итогам конкурса 11 футболистов национальной команды реализуют 121 мечту. Это беспрецедентный конкурс по числу финалистов. Исполнять детские мечты члены сборной начали еще в декабре и продолжают до сих пор.

В числе финалистов и 10-летний Влад Жибров из Выборга. Футболом он начал заниматься в 2016 году, и поначалу у него не очень получалось, но через год Влад стал сторожем ворот, а через месяц начал играть за команду «Фаворит Выборг» 2007 года. У Влада есть кумир – Лев Яшин, и когда мальчик сильно волнуется, он представляет себя в роли любимого футболиста.

Влад очень любит свою семью. В письме он поделился своими переживаниями и рассказал о заветной мечте: «Мой брат болеет сахарным диабетом. Я мечтаю, чтобы он выздоровел и смог спокойно заниматься своим любимым спортом – он у меня лыжник. Но пока его болезнь не вылечивается, хотя он не сдается и спорт никогда не бросит. Я прошу подарить мне к Новому году мяч с автографами всех игроков сборной России по футболу, я буду очень рад!»

Футболисты сборной не могли обойти вниманием такое трогательное письмо и исполнили мечту Влада. Он получит в подарок мяч с автографами всех членов сборной.