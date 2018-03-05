Девять медалей привезли фаворитовцы с соревнований по тхэквондо

05.03.2018 17:47

Кубок главы администрации Всеволожского района по тхэквондо (ВТФ) завершился в Сертолово. Более 250 спортсменов боролись за победу, в том числе 12 воспитанников спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит». Участники соревнований прибыли из Санкт-Петербурга, Нарьян-Мара, Карелии, Ленинградской и Новгородской областей. Денис Давыдов, выступавший в весовой категории 41 кг, успешно провел пять боёв и занял первое место! Егор Дробышев и Артем Колчин стали серебряными призерами, а Александр Макулов, Даниил Захаров, Константин Петушков, Юрий Петлин, Ратмир Сабиров и Андрей Филиппов удостоились бронзовых наград.