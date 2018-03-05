Фаворитовцы завоевали Кубок губернатора по лыжным гонкам

05.03.2018 17:40

В Лодейном Поле завершился кубок губернатора Ленинградской области по лыжным гонкам. Около 200 спортсменов вышли на лыжную трассу, в том числе 17 фаворитовцев. Среди юношей 2000-2001 года рождения Анатолий Вахрушев первым преодолел дистанцию протяженностью 15 километров и стал победителем! Майя Фёдорова удостоилась серебряной награды на дистанции 10 километров, а Иван Ползиков третьим финишировал в группе юношей 2004-2005 года рождения.

По итогам всех четырех этапов соревнований команда Выборгского района заняла первое место.

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