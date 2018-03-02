За кого поболеть в выходные

02.03.2018 16:58

В предстоящую субботу на трассе в Кировских дачах состоится лыжная гонка VyborgSki. В 10 утра первыми стартуют юноши на дистанции 10 километров. Девушки, девочки и мальчики начнут гонку две минуты спустя – им предстоит пройти 5 километров. Мужчины и женщины стартуют в 11 часов.

В спортивном зале на ул Круговой,1 в выходные пройдёт первенство Ленинградской области по фехтованию среди юниоров. Начало соревнований в 11 часов.

На стадионе "Авангард" в субботу и воскресенье можно поболеть за участников Кубка Выборгского района по хоккею. 3 марта в полдень сыграют "Фортуна" и "Фаворит"-ветераны. В 14:00 в полуфинале встретятся победитель этой игры и команда "Реальные кабаны". В Приморске в 12 часов пройдет второй полуфинал – "Приморск" - "Гранит".

В воскресенье в 12 часов на "Авангарде" начнется финальная игра.