Выборгские волейболисты принесли областной сборной 5-е место

26.02.2018 12:24

Выборжцы вернулись с финала первенства России по волейболу. Соревнования среди девушек проходили в Анапе, среди юношей - в г. Монино Московской области. В составе сборной 47 региона выступали восемь воспитанников выборгского «Фаворита». В последний день первенства наши юноши одержали победу над командой Ханты-Мансийского автономного округа со счётом 3:0. По итогам всех этапов ребята заняли пятое место из 16 лучших команд страны. На сегодняшний день это самый высокий результат в истории юношеского волейбола Ленобласти. Тем временем сборная девушек в Анапе заняла 11-е место.