Кубок Выборгского района по хоккею завоевала команда "Фортуна"
Финальная игра за Кубок Выборгского района по хоккею состоялась накануне на ледовом поле стадиона «Авангард». Клюшки скрестили хоккеисты команд "Фортуна" и ветераны "Фаворита". Игра была зрелищной - соперники не хотели уступать друг другу до последних минут матча. В результате со счетом 7:4 победу одержала «Фортуна». Команда впервые стала обладателем Кубка Выборгского района.
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