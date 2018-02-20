Кубок Выборгского района по хоккею завоевала команда "Фортуна"

20.02.2018 14:16

Финальная игра за Кубок Выборгского района по хоккею состоялась накануне на ледовом поле стадиона «Авангард». Клюшки скрестили хоккеисты команд "Фортуна" и ветераны "Фаворита". Игра была зрелищной - соперники не хотели уступать друг другу до последних минут матча. В результате со счетом 7:4 победу одержала «Фортуна». Команда впервые стала обладателем Кубка Выборгского района.