19.02.2018 15:51

В швейцарском Базеле завершился этап Кубка мира по фехтованию среди юниоров. В составе команды России в соревнованиях участвовал воспитанник спортшколы олимпийского резерва «Фаворит» Егор Гужиев.

В полуфинале наша сборная встретились с лидерами мирового рейтинга - командой Италии. К сожалению, удача была на стороне соперников. А вот в борьбе за третье место с фехтовальщиками Франции россияне буквально вырвали победу и стали бронзовыми призёрами.