За кого поболеть в выходные

16.02.2018 17:36

В субботу в Кировских дачах пройдет второй этап Первенства Выборга по лыжным гонкам. Соревнования начнутся в 12 часов. В это же время там будут принимать нормативы ГТО по этому виду спорта.

В воскресенье турнир по КУДО для новичков состоится в спортивном комплексе с бассейном на Приморской, 41. Начало в 10 часов.

В спортивном зале на Круговой, 1 с 10 до 18 часов будет проходить турнир по художественной гимнастике «Зимнее совершенство».

В спортзале Южном на улице Рубежной в выходные дни пройдут волейбольные матчи в рамках районного первенства. Начало в 10:00.