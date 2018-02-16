За кого поболеть в выходные
В субботу в Кировских дачах пройдет второй этап Первенства Выборга по лыжным гонкам. Соревнования начнутся в 12 часов. В это же время там будут принимать нормативы ГТО по этому виду спорта.
В воскресенье турнир по КУДО для новичков состоится в спортивном комплексе с бассейном на Приморской, 41. Начало в 10 часов.
В спортивном зале на Круговой, 1 с 10 до 18 часов будет проходить турнир по художественной гимнастике «Зимнее совершенство».
В спортзале Южном на улице Рубежной в выходные дни пройдут волейбольные матчи в рамках районного первенства. Начало в 10:00.
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