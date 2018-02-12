Выборгские дзюдоисты отлично выступили на турнире в Таллине

12.02.2018 12:22

Тринадцать воспитанников спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит» приняли участие в международном турнире по дзюдо. Соревнования проходили в Таллине, в них приняли участие 549 дзюдоистов из Эстонии, России, Финляндии, Швеции, Латвии, Белоруссии и Саудовской Аравии. По итогам турнира победителями в своих возрастных и весовых категориях стали Владимир Даниловский, Кирилл Коновалов и Анастасия Чалая. Серебряные награды увезли Анастасия Гладких и Олеся Формаго, а бронзы удостоился Антон Холманских.