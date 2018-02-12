Сборная Хорватии по футболу выбрала Выборгский район

12.02.2018 10:09

Во время Чемпионата мира по футболу-2018 сборная Хорватии будет жить и тренироваться в поселке Рощино Выборгского района. Как сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области, сейчас на тренировочной базе с натуральным газоном идут строительные работы; облагораживаются прилегающие территории. Объект будет сдан весной 2018 года.

Поселится команда Хорватии в гостиничном комплексе «Лесная рапсодия» в поселке Ильичёво. Комплекс включает более 70 номеров, бассейн, тренажерный зал и зону питания. Ильичёво находится в 25 минутах езды на автобусе от тренировочной базы и в часе езды от аэропорта «Пулково», что полностью удовлетворяет требованиям ФИФА.

Сборная Хорватии по итогам жеребьевки попала в так называемую «группу смерти», где сыграет с Аргентиной, Нигерией и Исландией.

Напомним, Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Наша страна впервые в истории принимает мундиаль. Игры будут проводиться в 11 городах Российской Федерации.