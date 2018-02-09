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За кого поболеть в выходные?

09.02.2018 17:02

Sport MedalВ субботу в Выборге автогонщики-любители разыграют Кубок города. На автодроме ДОСААФ пройдет ралли-спринт. Регистрация желающих принять участие начнется в 9:30. Первый заезд запланирован на 11 часов.
В Каменногорске в субботу состоится игра чемпионата Выборгского района по хоккею. В 14 часов встретятся "Гранит" и "Реальные кабаны".
В воскресенье в Выборге на стадионе "Авангард" в полдень начнется матч между командами "Фаворит-ветераны" и "Реальные кабаны".
В Приморске в это же время стартует игра двух местных команд - "Приморск" и "Фортуна".
А уже в понедельник в Выборгском районе в поселке Цвелодубово начнется первенство России по лыжным дисциплинам спортивного ориентирования. Соревнования продлятся до 17 февраля.

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