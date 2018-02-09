Виталий Петров представит SMP-Racing в Чемпионате мира по гонкам на выносливость

09.02.2018 14:13

Автогонщик Виталий Петров будет представлять SMP-Racing в предстоящем суперсезоне Чемпионата мира по гонкам на выносливость. Вместе с Михаилом Алёшиным наш земляк выступит в классе LMP-1. Класс считается высшим. И впервые в истории чемпионата в нем будут участвовать российские пилоты на российских автомобилях. Пролог чемпионата состоится уже в начале апреля во Франции.

Фото: smpracing.ru

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