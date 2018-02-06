16 медалей завоевали фаворитовцы на областных соревнованиях по тхэквондо (ВТФ)

06.02.2018 16:04

Выборгские спортсмены вернулись с наградами с чемпионата и первенства Ленобласти по тхэквондо (ВТФ). Соревнования среди спортсменов в возрасте от 10 лет собрали в Сертолово 200 участников, в числе которых было 19 воспитанников спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит». Выборжцы завоевали десять золотых медалей, а также по три серебряных и бронзовых награды. В общекомандном зачете фаворитовцы стали вторыми! Вместе с ребятами успех праздновали их тренеры Денис Топузиди и Дмитрий Попов.