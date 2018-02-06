ВИДЕО: 80 лыжников вышли на старт первенства Выборга
В Кировских Дачах прошёл первый тур первенства Выборга по лыжным гонкам.
Более старые статьи:
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- Виталий Петров будет выступать в DTM за «Мерседес»
- На Батарейной горе пройдут соревнования по маунтинбайку
- Областной чемпионат по триатлону состоится в воскресенье в Выборге
- На стадионе «Локомотив» продолжается открытое первенство Выборга по хоккею
- Принимаются заявки на участие в соревнованиях по трейлраннингу