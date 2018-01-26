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За кого поболеть в выходные

26.01.2018 16:26

Gimnastika KubkiВ субботу в Выборге пройдет районный этап Всероссийских соревнований по шахматам среди школьников «Белая ладья». Для участия приглашаются сборные школ города и района. По правилам турнира, возраст шахматистов – 14 лет и младше. Соревнования состоятся в парадном зале гимназии. Начало в 12 часов.

Волейболисты посвятят очередной турнир Дню полного освобождения Ленинграда от блокады. Соревнования среди мужских команд ветеранов пройдут в субботу. Сбор в 10 часов утра в спортивном зале на Круговой, 1.

В спорткомплексе на Приморской, 41 можно будет понаблюдать за выступлениями участниц открытого турнира по художественной гимнастике «Ритмы старого города». Начало в 9:30.

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