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В пятницу в спортзале "Фаворит" будут принимать нормативы ГТО

24.01.2018 10:15

GTO znakВ среду, 24 января, в центре тестирования физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» будут принимать нормативы у школьников от 6 до 10 лет. Время приёма зачёта с 15 до 17 часов в школе № 10.
В пятницу в спортивный комплекс «Фаворит» на Круговой, 1 приглашают людей всех остальных возрастов – вплоть до 11-й ступени. К этой категории относятся граждане 70 лет и старше.
Время приема нормативов - с 12 до 15 часов.

Напомним, что в 2018 году вступили в силу обновленные нормативы ГТО. В большинстве случаев новые критерии усложнили получение знаков отличия.

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