На стадионе "Авангард" стартовал чемпионат Выборгского района по хоккею

22.01.2018 14:39

Чемпионат и Кубок Выборгского района по хоккею среди мужских команд стартовали на стадионе «Авангард». В первой игре чемпионата встречались клубы «Реальные Кабаны» и «Фортуна». Матч завершился вничью, со счетом 2:2. Победителя определила серия буллитов. Единственный гол Андрея Крамара стал для «Фортуны» победным. Итог игры 3:2.

В воскресенье состоялся второй матч чемпионата. Ветераны хоккейного клуба «Фаворит» принимали гостей из Каменногорска - команду «Гранит». В результате напряжённой борьбы победу удалось вырвать «фаворитовцам» со счётом 4:3.