На стадионе "Авангард" стартовал чемпионат Выборгского района по хоккею
Чемпионат и Кубок Выборгского района по хоккею среди мужских команд стартовали на стадионе «Авангард». В первой игре чемпионата встречались клубы «Реальные Кабаны» и «Фортуна». Матч завершился вничью, со счетом 2:2. Победителя определила серия буллитов. Единственный гол Андрея Крамара стал для «Фортуны» победным. Итог игры 3:2.
В воскресенье состоялся второй матч чемпионата. Ветераны хоккейного клуба «Фаворит» принимали гостей из Каменногорска - команду «Гранит». В результате напряжённой борьбы победу удалось вырвать «фаворитовцам» со счётом 4:3.
Более старые статьи:
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- В чемпионате мира по футболу среди инвалидов в Бразилии участвовал Выборгский футболист
- В Выборге пройдет велотриал- шоу
- Друзья Виталия Петрова обыграли хоккеистов из «Фаворита»
- Накануне прошел турнир по волейболу памяти Тамары Шабординой.
- Выборгским любителям спорта в праздничные дни скучать не придется