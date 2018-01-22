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На стадионе "Авангард" стартовал чемпионат Выборгского района по хоккею

22.01.2018 14:39

Hokkey largeЧемпионат и Кубок Выборгского района по хоккею среди мужских команд стартовали на стадионе «Авангард». В первой игре чемпионата встречались клубы «Реальные Кабаны» и «Фортуна». Матч завершился вничью, со счетом 2:2. Победителя определила серия буллитов. Единственный гол Андрея Крамара стал для «Фортуны» победным. Итог игры 3:2.
В воскресенье состоялся второй матч чемпионата. Ветераны хоккейного клуба «Фаворит» принимали гостей из Каменногорска - команду «Гранит». В результате напряжённой борьбы победу удалось вырвать «фаворитовцам» со счётом 4:3.

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