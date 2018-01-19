Открыта регистрация на участие в лыжной гонке VyborgSki
Первый старт серии Tour De Vyborg - лыжная гонка на 30 км свободным стилем VyborgSki пройдёт 3 марта в Выборге. На сайте reg.o-time.ru уже открыта регистрация на участие в соревнованиях. Организаторы отмечают, что на дистанции будут организованы пункты питания, а на финише все лыжники получат фирменные медали Tour De Vyborg. Призёров ждут кубки и призы.
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