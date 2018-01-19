8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

За кого поболеть в выходные

19.01.2018 14:49

HockeyВ предстоящие выходные на ледовой площадке стадиона "Авангард" пройдут встречи в рамках Чемпионата Выборгского района по хоккею. В субботу в 13 часов болельщиков приглашают на игру клубов «Фортуна» и «Реальные кабаны». В воскресенье в это же время – матч «Фаворит-ветераны» против каменногорского «Гранита».
В спортивном зале на Приморской, 41 в субботу пройдет первенство Выборга по настольному теннису. В соревнованиях примут участие ветераны спорта и люди с ограниченными возможностями здоровья. Игры начнутся в 11 часов.
20 и 21 января в шахматном клубе на Мира, 23 развернется борьба за личное первенство клуба «Фаворит». Старт в субботу в полдень.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Января 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Advertising

Google Analytics

Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2018
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»