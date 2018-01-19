За кого поболеть в выходные

19.01.2018 14:49

В предстоящие выходные на ледовой площадке стадиона "Авангард" пройдут встречи в рамках Чемпионата Выборгского района по хоккею. В субботу в 13 часов болельщиков приглашают на игру клубов «Фортуна» и «Реальные кабаны». В воскресенье в это же время – матч «Фаворит-ветераны» против каменногорского «Гранита».

В спортивном зале на Приморской, 41 в субботу пройдет первенство Выборга по настольному теннису. В соревнованиях примут участие ветераны спорта и люди с ограниченными возможностями здоровья. Игры начнутся в 11 часов.

20 и 21 января в шахматном клубе на Мира, 23 развернется борьба за личное первенство клуба «Фаворит». Старт в субботу в полдень.